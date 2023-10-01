656 طفلاً شاركوا في النوادي الصيفية لجمعية حقوق الطفل

دمشق – ميس خليل

بهدف حماية الطفل من سوء المعاملة بجميع أشكالھا وتأمين حقوقه وتعريفه بواجباته تجاه المجتمع والسعي مع الجھات المختصة لمكافحة الظواھر السلبية المتعلقة بالطفولة، تشرف جمعية حقوق الطفل على مجموعة من المشاريع التي تساهم في توفير الرعاية الصحية والنفسية للأطفال وأسرھم، وتعليم الأطفال وافتتاح المدراس التي تعنى بالطفولة، بالإضافة إلى تشجيع المبدعين من الأطفال ومكافأتھم، ورعاية وتأھيل الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.

رئيس مجلس إدارة جمعية حقوق الطفل هيثم سلطجي أوضح لـ”البعث” أن هناك 5 برامج تعمل عليها الجمعية يندرج تحت كلٍ منها عدة مشاريع وهي برنامج الحماية ويضم عدة مشاريع وهي مشروع طريق النحل والغزالي وآمنين واللقاء الأسري، أما برنامج الأسرة فيضم مشروع كفالة الأيتام والأسر المتعففة ومشروع بالحب نكسوهم، ومشروع على حبه ومشروع نحيا ومشروع الإحسان، أما برنامج التعليم فيضم مشروع كفالة طالب علم ومشروع النجاح حليفنا ومشروع شباب بوك بوك، في حين يضم برنامج الصحة مشروع الإحالات الطبية ومشروع الأمل الطبي أما برنامج البيئة فيضم مشروع تدوير الورق.

وذكر سلطجي انه بلغ عدد الأطفال الذين شاركوا في النوادي الصيفية لهذا العام 335 طفلاً في نادي المعضمية التعليمي، 135 طفلاً في نادي الحفة التعليمي بريف اللاذقية، 75 طفلاً في نادي بلينتي الصيفي الترفيهي، 40 طفلاً في نادي أطفال زملكا، 36 طفلاً في نادي آمنين في كفربطنا، 35 طفلاً في مركز السنا بقدسيا نادي صيفي ترفيهي، في حين يبلغ عدد مراكز الرعاية التابعة للجمعية مركزين أحدهما للإناث في باب مصلى والثاني للذكور في قدسيا.

أما عدد الأطفال المكفولين في الجمعية لغاية شهر آب 2023 (1001 يتيم)، أما الذين تمت كفالتهم من الأسر المتعففة 142 أسرة بحدود 300 طفل، في حين يبلغ عدد الأطفال الذين تم كفالتهم خلال العام الأخير من أسر الأيتام 263 طفلاً، و31 أسرة متعففة تم كفالتهم خلال العام الأخير ضمن الجمعية (قرابة 60 طفلاً).

وبيّن سلجطي أن الجمعية تسعى لتأسيس وإنشاء مركز شامل يعنى بالطفولة بشتى مجالاتھا، وتطوير مھارات الشباب للتعامل مع الطفولة والأسرة، والتعاون مع الجمعيات والھيئات العربية والدولية بهذا الخصوص.