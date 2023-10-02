الاحتلال الأمريكي يسرق 95 صهريجاً من نفط الجزيرة وقسد “العميلة” تختطف 30 إمرأة

الحسكة – دير الزور- سانا

كثّف الاحتلال الأمريكي عملياته لسرقة مزيد من نفط الجزيرة ونقل أكثر من 95 صهريجاً محملة بالنفط المسروق من حقول الجزيرة، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية إلى قواعده في الأراضي العراقية.

وذكر مصدر في ريف اليعربية أن رتلاً للاحتلال الأمريكي مؤلفاً من 70 صهريجاً محملة بالنفط خرج على دفعات صباح الاثنين، عبر معبر المحمودية غير الشرعي. وذكر المصدر ذاته أيضاً أن رتلاً آخر خرج في التوقيت نفسه من معبر الوليد غير الشرعي بريف اليعربية يضم 65 آلية منها 25 صهريجاً محملة بالنفط المسروق

وفي وقتٍ سابق، اختطفت ميليشيا “قسد” العميلة أكثر من 30 امرأة من أهالي بلدات عدّة بريف دير الزور، وذلك بالتواطؤ مع قوات الاحتلال الأمريكي التي تحتل تلك البلدات.

وذكرت مصادر محلية أن ميليشيا “قسد” المرتبطة بالاحتلال الأمريكي أقامت حاجزاً عند نقطة البريد على الطريق المؤدي إلى نهر الفرات في بلدة الشحيل، وقامت بإيقاف السيارات العابرة، واعتقلت 30 امرأة من أهالي بلدات عدة بريف المحافظة، واقتادتهن إلى جهة مجهولة.

وتعمد ميليشيا “قسد” إلى زيادة جرائمها وإجراءاتها التعسفية بحق الأهالي على خلفية اتساع رقعة معارضتهم لها، ورفضهم الزج بأبنائهم للقتال في صفوف الميليشيا من جهة، وزيادة الهجمات التي يشنها أبناء العشائر، وتستهدف نقاطها العسكرية وحواجزها المسلحة من جهة ثانية.