السيد نصر الله يحمّل مسؤولية النزوح لأمريكا بإشعالها الحرب على سورية

بيروت-سانا

أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن الولايات المتحدة الأمريكية هي المسؤولة عن النزوح الأمني بإشعالها الحرب الإرهابية في سورية، إضافة إلى النزوح الاقتصادي السوري إلى لبنان، من خلال فرضها ما يسمى “قانون قيصر” والعقوبات على الشركات التي تريد الاستثمار فيها.

وأوضح السيد نصر الله في كلمة له اليوم بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف أنه يجب وضع خطة استراتيجية وطنية موحدة يتفق عليها اللبنانيون بشأن ملف النازحين السوريين ويحملونها إلى العالم، لافتاً إلى أن ذلك قد يؤدي إلى إيجاد حل لهذا الملف.

وقال السيد نصر الله: الموضوع الأهم في المعالجة لملف النازحين السوريين هو معالجة الأسباب لا النتائج، محملاً الإدارة الأمريكية مسؤولية النزوح الأمني إلى لبنان، من خلال إشعالها الحرب الإرهابية في سورية، مشيراً إلى أن الخلط بين اليد العاملة السورية والنازحين أمر خاطئ، ويجب أن يكون هناك إحصاءات دقيقة للتمييز بينهم.

ومن جهة أخرى أكد حسن نصر الله أن حق لبنان في المياه والأرض سيأخذه كاملاً ولا يمكن المساومة عليه في ملفات أخرى، لافتاً إلى أن المقاومة ستكون حاضرة للتعاون مع الدولة اللبنانية في تحرير الارض.

وأضاف السيد نصر الله: إن البعض يحاول أن يربط بين الحدود البرية وملف الرئاسة وبمرشح المقاومة لرئاسة الجمهورية سليمان فرنجية، وهذا أمر عارٍ من الصحة.

وفي الشأن الفلسطيني شدّد السيد نصر الله على ضرورة مساندة الشعب الفلسطيني في مواجهة اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي المتكرّرة عليه وعلى مقدساته الدينية وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، في محاولة منه لفرض وقائع جديدة من شأنها إدخال تغييرات حاسمة على واقعه التاريخي والقانوني وتهويده.