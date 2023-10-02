الوزير الزامل لـ “البعث”: سبب تردي الكهرباء يكمن بحوامل الطاقة

حماة- حسان المحمد

زار وزير الكهرباء المهندس غسان الزامل يرافقه محافظ حماة الدكتور محمود زنبوعة محطة الزارة للاطلاع على الأعمال التي سيتمّ تنفيذها قريباً، من إعادة تأهيل وصيانة المراجل لرفع وثوقية هذه المحطة، مع العمل بشكل دائم ضمن برامج متابعة فيما يخصّ الصيانة والوقوف على مدى وثوقية المحطات بشكل عام.

وفي ردّه على سؤال “البعث” حول الواقع الكهربائي في حماة، بيّن وزير الكهرباء وجود عدة محولات، لكن المشكلة تكمن بحوامل الطاقة، فنحن نحتاج 21 مليون متر مكعب على الأقل من الغاز، وما يصل وزارة الكهرباء بحدود 6 ملايين ونصف فقط، وبسبب النقص الكبير بحوامل الطاقة الناتج عن الحصار وسرقة المحتل الأمريكي لثروات الشعب السوري وحرمان هذا الشعب منها، يتمّ العمل على إنشاء محطات تعمل على الطاقة البديلة.

المهندس علي حسن محمد مدير محطة توليد الزارة الكهربائية قال: إننا حالياً بصدد العمل على إجراء بعض الصيانات الدورية للمجموعات الأولى والثانية والثالثة، وذلك قبيل فترة الذروة الشتوية من أجل رفع الحمولة للمحطة إلى نحو 100 ميغا واط، كما أنه يتمّ حالياً التحضير لتوقف أعمال المجموعات الـ 1 و2 و3، مدة 15 يوماً، بعد تأمين القطع التبديلية المطلوبة لإجراء صيانات ورفع حمولات المجموعة الأولى، والثانية قبل بدء الذروة الشتوية، وبالنسبة للمجموعة الثالثة يتمّ التحضير لمجموعة صيانات عامة، من ضمنها المولدة، وإجراء إعادة تأهيل للمدخنة بعد تضرّرها من الزلزال.

وأكد مدير المحطة أن أعمال الصيانة وإعادة تأهيل مجموعات التوليد تنفذها كوادر وخبرات فنية وطنية، ما يوفر الكثير من النفقات والتكاليف ويعزّز الثقة بقدرة الكفاءات المحلية على القيام بكلّ المهام.

وتعتبر محطة الزارة من المحطات المهمّة جداً العاملة على الفيول، إذ تمدّ الشبكة السورية بـ 550 إلى 600 ميغا، وتلقى اهتماما كبيرا من قبل الوزارات ومؤسّسات الدولة، وفيها أهم الكوادر العاملة والتي يتمّ الاستعانة بخبراتها لما لها من إمكانيات كبيرة.