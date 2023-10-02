رئيسي: على وسائل الإعلام المستقلة فضح جرائم واشنطن باسم الحرية

طهران – سانا

أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أن دول الغرب تنتهك حقوق الإنسان وتستغلها كذريعة للضغط على الدول المستقلة.

وقال رئيسي في كلمة، أمام المشاركين في مهرجان إعلامي دولي بمدينة مشهد: “إن إيران تقف اليوم في موقف المطالب بحقوق الإنسان والمدافع عنها، فيما يقف الغربيون بموقف المتهم، وعليهم أن يجيبوا لماذا ينتهكون حقوق الإنسان”.

وأضاف: “إن الغرب يستخدم المرأة كأداة للضغط على الدول المستقلة، وهم في الحقيقة ليسوا مؤيدين لحقوق المرأة أو حقوق الإنسان، بينما إيران لا تنظر إلى المرأة كأداة بل لها نظرة ثابتة، بحيث يمكن للمرأة أن تكون فعالة في بناء المجتمع إلى جانب الرجل، وتلعب دوراً أساسياً في الأسرة وفي مجال القضايا الاجتماعية”.

وشدّد رئيسي على ضرورة تعاون وسائل الإعلام المستقلة في فضح ونقل الجرائم الأمريكية باسم الحرية وحقوق الإنسان.

يذكر أن المهرجان الإعلامي الدولي الذي يحمل اسم “خورشيد” انطلق السبت بمشاركة 100 امرأة وناشطة إعلامية، من نحو 40 دولة حول العالم في مدينة مشهد، تحت شعار “المرأة تنوّر” تخليداً لذكرى الشهيدة الفلسطينية الصحفية شيرين أبو عاقلة التي استشهدت برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي.