لا أفق للعلاقات الروسية مع واشنطن حتى تغير سياستها
موسكو – واشنطن – وكالات
اعتبر نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن اعتماد واشنطن ميزانية مؤقتة لا تشمل تمويل النظام في أوكرانيا مسرحية لن تغير شيئاً في الموقف الأمريكي، مشيراً إلى أن “موسكو لا تبالي إن كانت الميزانية الأمريكية تتضمن مساعدة لأوكرانيا أم لا، لأن واشنطن ستستمر في دعمها”، ولافتاً إلى أن روسيا لا ترى أي أفق للعلاقات مع الولايات المتحدة حتى تغير سياستها.
وفي شأنٍ متصل، أعلن نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي أن حل الوضع الأوكراني عبر التفاوض لم يطرح في الأمم المتحدة، وأن نظام كييف لم يظهر أي جهوزية لذلك مع موسكو.
ولفت بوليانسكي إلى أنه لا يرى أي جهود أو مقترحات حقيقية لعملية التفاوض، كما لا يوجد أي حوار حول هذا الموضوع في إطار المنظمة الأممية لذلك.
من جهةٍ أخرى، دعا المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف مولدوفا إلى سداد ديون الغاز المترتبة عليها لروسيا، قبل إعلانها التخلّي عن شراء الغاز الروسي، مشدّداً على وجوب استمرار الحوار والتفاوض بين الجانبين نظراً لوجود خلاف حول حجم هذا الدين.
ولفت بيسكوف إلى أن مولدوفا تشتري الغاز من السوق الأوروبية وهو روسي المنشأ، وأن السوق الفورية قد تكون اليوم أرخص من غاز الأنابيب الروسي، ولكن مستقبلاً سيصبح الغاز أكثر كلفة.
وعلى المقلب الأمريكي، توقّع ضابط الاستخبارات المتقاعد في مشاة البحرية الأمريكية سكوت ريتر أن يحدث انهيار سياسي في أوكرانيا بحلول نهاية العام الجاري أو ربيع العام المقبل.
وقال ريتر: من وجهة النظر العسكرية فإن القوات الأوكرانية قد هزمت، والسؤال هو ما إذا كانت روسيا ستختار إنهاء النزاع بطريقة حادة مع خطر وقوع خسائر بشرية فادحة أو تدريجياً إلى أن يبدأ الانهيار السياسي في أوكرانيا، معتبراً أنه في حال اختارت روسيا العمل تدريجياً على إنهاء الأزمة فإن الصراع لن يستمر إلى الأبد.
وفي سياقٍ متصل، كشفت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية أنّ الولايات المتحدة تعهّدت بتقديم أكثر من 60 مليار دولار من المساعدات لأوكرانيا منذ بداية الحرب، بينها 43 مليار دولار من المساعدات العسكرية.
وعلّقت الصحيفة أنّ حجم هذه المساعدات هو “أكثر مما قدّمته واشنطن لأي دولة أخرى”.
وبعد مرور أكثر من عام ونصف العام على الحرب، ذكرت الصحيفة أنّ الدعم الشعبي الأميركي لتمويل الحرب بدأ يتأرجح، خاصةً بين الجمهوريين.
ميدانياً، أحبط الجيش الروسي جميع هجمات قوات النظام الأوكراني خلال يوم الأحد، ففي دونباس صدّت هجومين شنتهما القوات الأوكرانية على محور كراسنو ليمان، وتمكنت من القضاء على أكثر من 60 جندياً. كما صدّت ثلاث هجمات أوكرانية على محور دونيتسك، حيث بلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 180 عسكرياً.
كذلك دمّرت القوات الروسية مستودعات وقود وأسلحة تابعة للقوات الجوية الأوكرانية في مطار دنيبروبيتروفسك، كما تمكنت من القضاء على 65 جندياً أوكرانياً على محور كوبيانسك بمقاطعة خاركوف، ودمرت مركز اتصالات للقوات الأوكرانية في منطقة بتروفسكي التابعة لجمهورية لوغانسك الشعبية.
في وقت أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 45 طائرة مسيّرة، واعترضت صاروخين تم إطلاقهما من منظومة “هيمارس” الأمريكية.
إلى ذلك، أسقطت الدفاعات الروسية طائرة مسيرة أوكرانية في مقاطعة بيلغورود جنوب غرب روسيا.