لا أفق للعلاقات الروسية مع واشنطن حتى تغير سياستها

وعلى المقلب الأمريكي، توقّع ضابط الاستخبارات المتقاعد في مشاة البحرية الأمريكية سكوت ريتر أن يحدث انهيار سياسي في أوكرانيا بحلول نهاية العام الجاري أو ربيع العام المقبل.

وقال ريتر: من وجهة النظر العسكرية فإن القوات الأوكرانية قد هزمت، والسؤال هو ما إذا كانت روسيا ستختار إنهاء النزاع بطريقة حادة مع خطر وقوع خسائر بشرية فادحة أو تدريجياً إلى أن يبدأ الانهيار السياسي في أوكرانيا، معتبراً أنه في حال اختارت روسيا العمل تدريجياً على إنهاء الأزمة فإن الصراع لن يستمر إلى الأبد.

وفي سياقٍ متصل، كشفت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية أنّ الولايات المتحدة تعهّدت بتقديم أكثر من 60 مليار دولار من المساعدات لأوكرانيا منذ بداية الحرب، بينها 43 مليار دولار من المساعدات العسكرية.

وعلّقت الصحيفة أنّ حجم هذه المساعدات هو “أكثر مما قدّمته واشنطن لأي دولة أخرى”.

وبعد مرور أكثر من عام ونصف العام على الحرب، ذكرت الصحيفة أنّ الدعم الشعبي الأميركي لتمويل الحرب بدأ يتأرجح، خاصةً بين الجمهوريين.