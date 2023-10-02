واشنطن تغذّي الصراعات في آسيا والهادئ لعرقلة تطور بكين

بانكوك – جاكرتا – سانا

اعتبر السفير الصيني لدى تايلاند هان تشي تشيانغ، أن الولايات المتحدة تغذي الصراعات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، لاحتواء بلاده ومنع تطورها.

وقال هان تشي تشيانغ، في حديث لصحيفة ب”انكوك بوست”، وفقاً لوكالة سبوتنيك: “من أجل كبح تطور جمهورية الصين الشعبية، فإن بعض الدول الغربية تخلق صراعات في منطقتنا تهدد السلام والاستقرار، كما أن إستراتيجية الولايات المتحدة في المحيطين الهندي والهادئ هي في الواقع أداة سياسية لاحتواء الصين”.

وأشار تشي تشيانغ، إلى أن أي محاولة للحد من التنمية في الصين لن تنجح، مؤكداً أن بلاده تلتزم بالتنمية السلمية، وتنتهج سياسة التعاون متبادل المنفعة مع الدول.

من جهةٍ أخرى، أطلقت إندونيسيا أول قطار فائق السرعة جنوب شرق آسيا، وهو مشروع مدعوم من الصين بلغت تكلفته مليارات الدولارات، ويأتي المشروع ضمن مبادرة (الحزام والطريق الاستثمارية الصينية).

وقال الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو خلال احتفال تدشين الخط في محطة رئيسية وسط العاصمة جاكرتا: إن قطار جاكرتا – باندونغ الفائق السرعة هو رمز لتحديث قطاع النقل العام وربطه بسلاسة مع وسائل النقل الأخرى، مشيراً إلى أنه تم بناء القطار بالتعاون بين أربع شركات إندونيسية وشركة السكك الحديدية الصينية.

ويمكن للقطار الذي تبلغ سرعته القصوى 350 كم في الساعة أن يربط بين العاصمة جاكرتا ومدينة باندونغ الواقعة على مسافة 140 كم منها في 45 دقيقة فقط بدلاً من ثلاث ساعات، كما في رحلات القطار العادية.