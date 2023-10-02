ورشة عمل كروية في نادي الكرامة وأفكار للتطوير مستقبلاً

حمص- نزار جمول

تحاول إدارة نادي الكرامة الجديدة منذ قدومها دعم كرتها، سواء باستقدام اللاعبين للفريق الأول أو رسم استراتيجية كروية من خلال رؤية مستقبلية تعيد النادي إلى مكانه الطبيعي والمنافسة على الألقاب في كلّ الفئات، وعلى رأسها الفريق الأول، ومن هذا المنطلق أقامت الإدارة ورشة عمل لمدرّبي النادي للفئات العمرية والبراعم والمراكز التدريبية في مقر النادي وعلى ملاعبه التدريبية الجديدة، حاضر فيها المدير الفني للنادي الكابتن مصطفى الرجب وبإشراف عضو الإدارة ومشرف اللعبة الكابتن أسامة يبرودي، وتخلّل الورشة محاضرات نظرية وعملية ركزت على علم التدريب الحديث “بدنياً ومهارياً وخططياً وذهنياً”، كما تضمنت خصائص نمو اللاعب من عمر 6 سنوات حتى 15 سنة.

مشرف اللعبة وعضو الإدارة أسامة يبرودي أكد لـ”البعث” أن الاستراتيجية التي وضعتها الإدارة لكرة القدم تتعلق بعودة النادي واللعبة لمكانهما الطبيعي والمنافسة على الألقاب في جميع الفئات، معتبراً أن تحقيق الرؤية يبدأ بتطوير المدرّبين ودعمهم بدورات تخصصية، وتأتي هذه الورشة التي ستقام شهرياً بإشراف المدير الفني للنادي وبعض المحاضرين من خبراء النادي الذين حضروا هذه الورشة وعلى رأسهم الخبير رياض البوشي، وسيتمّ مستقبلاً الاستعانة بمدرّبين عرب إن أمكن ذلك.

بدوره أكد المدير الفني في النادي لكرة القدم والمحاضر في هذه الورشة الكابتن مصطفى الرجب أن الورشة أقيمت لمدرّبي النادي من الفئات العمرية والبراعم والمراكز التدريبية التابعة للنادي، مبيناً أن هذه الورشة تضمنت محاضرات نظرية في صالة النادي وأخرى عملية في ملاعبه الجديدة، وركزت على أحدث أساليب التدريب العلمية في الجوانب البدنية والمهارية والخططية والذهنية، كما جاءت التدريبات العملية لتعلم كيفية نمو اللاعب من خلال خصائص لاعب كرة القدم في الفئات العمرية والبراعم.

وأشار الرجب إلى أن كلّ المدربين الذين شاركوا في هذه الدورة أبدوا التزاماً كبيراً، حيث كان تلقيهم للمعلومات في الجانب النظري والعملي إيجابياً ما سيفيدهم من أجل خدمة النادي وفي المنتخبات الوطنية، وتمّ الاتفاق مع إدارة النادي ومشرف اللعبة على إقامة هذه الورشة شهرياً.