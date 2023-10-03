أمريكية تسعى لتحقيق رقم قياسي عالمي كأكبر مسنة تقفز بالمظلات

تأمل الأمريكية دوروثي هوفنر (104 أعوام) أن تحصل على شهادة أكبر شخص سناً يقفز بالمظلات على الإطلاق بعد أن تركت جهاز المشي الخاص بها على الأرض لتقوم بهذه القفزة شمالي إلينوي.

وأفادت صحيفة “شيكاغو تريبيون” بأن دوروثي هوفنر أعلنت أمام حشد من الناس بعد لحظات من وصولها إلى الأرض يوم الأحد في أوتاوا على مسافة 140 كيلومتراً جنوب غرب شيكاغو أن “العمر مجرد رقم”.

يذكر أنه تم تسجيل الرقم القياسي العالمي في موسوعة غينيس لأكبر من قفز بالمظلات في أيار 2022 للسويدية لينيا انغيغارد لارسن وكان عمرها 103 أعوام في حين أن منظمي المسابقة في إلينوي يسعون إلى مصادقة موسوعة غينيس للأرقام القياسية على قفزة هوفنر كرقم قياسي.

و قامت هوفنر بالقفز بالمظلة لأول مرة عندما كان عمرها 100 عام حيث أشارت حينئذ إلى أنه كان لا بد من دفعها خارج الطائرة، لكن في قفزة يوم الأحد أصرت هوفنر رغم مرافقة مدرب معتمد من جمعية المظليين الأمريكية لها على البدء بنفسها بالقفز من ارتفاع 4100 متر وبدت هادئة وواثقة عندما كانت الطائرة تحلق عالياً قبل أن تستعد للقفز في الهواء واستغرقت قفزة المسنة الأمريكية سبع دقائق حتى وصول المظلة الى الأرض وسقوطها بهدوء على منطقة عشبية مخصصة للهبوط،.