الخامنئي: الكيان الصهيوني زائل والشباب الفلسطيني مستمر في مقاومته الاحتلال

أكد قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي أن الكيان الصهيوني زائل، وأن الشباب الفلسطيني نهض ضد الاحتلال والظلم، وهو مستمر في صموده ومقاومته.

وأضاف الخامنئي خلال استقباله اليوم حشداً من المواطنين والمسؤولين وسفراء الدول الإسلامية بينهم السفير السوري في طهران الدكتور شفيق ديوب والمشاركون في مؤتمر الوحدة الإسلامية: إن الكيان الصهيوني مليء بالكراهية والغيظ، والرهان على التطبيع معه مصيره الفشل.

وأشار الخامنئي إلى أن العداء للإسلام اليوم أكثر وضوحا من أي وقت مضى، وقال: “إن مخططي الجرائم وأعمال الإهانة البغيضة يدمرون أنفسهم بذلك”.

وبدأت في طهران أول أمس أعمال الدورة السابعة والثلاثين للمؤتمر الدولي للوحدة الإسلامية، بمشاركة سورية، و110 مفكرين من 41 دولة.