السوداني وليفيتين يبحثان تعزيز العلاقات الروسية العراقية

بغداد – وكالات

بحث معاون الرئيس الروسي إيغور ليفيتين مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في بغداد سبل تطوير العلاقات الروسية العراقية، وزيارة السوداني المرتقبة إلى موسكو.

ونقل ليفيتين تحيات الرئيس فلاديمير بوتين، وهنأ السوداني بالعيد الوطني العراقي، مؤكداً رغبة روسيا في توطيد التعاون مع العراق على مختلف المستويات والأصعدة.

من جهته أشار السوداني إلى العلاقات الوثيقة والتاريخية التي تربط العراق وروسيا ورغبة بغداد بتعزيزها، مؤكداً إطلاق العراق مشروعَ طريق التنمية مع مشروع ميناء الفاو، الذي يعد مشروعاً اقتصادياً مستداماً، ضمن سياسة الحكومة في التحوّل نحو الاقتصاد المتعدّد وعدم الاعتماد على النفط، فضلاً عن أهميته لدول المنطقة، وتحقيقه التكامل مع الممرات الاقتصادية الأخرى.

كما بحث الجانبان جدول الزيارة المرتقبة للسوداني إلى موسكو.