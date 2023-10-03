الكرملين يعلن عن زيارة مرتقبة لبوتين إلى الصين

ميدانياً، أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل وإصابة نحو 700 جندي للجيش الأوكراني، وأنه تم يوم الاثنين، على محور كراسنو-ليمانسك إحباط 3 هجمات شنتها قوات كييف، وعلى محور كوبيانسك تم تدمير دبابتين، وفي اتجاه دونيتسك تم إحباط 3 هجمات شنتها قوات كييف، وتدمير آليات ومعدات عسكرية وإسقاط 58 طائرة مسيّرة. أما على محور زابوروجيه، فقد تم تدمير ناقلتي جند ومدافع هاورتز ومستودع أسلحة.

إلى ذلك، أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية بـ 103 قذائف من عيارات مختلفة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وجاء في بيان للمكتب أنه تم يوم الاثنين إبلاغ “البعثة عن 28 واقعة قصف من قبل القوات الأوكرانية”، حيث أطلق العدو على “محور دونيتسك 17 قذيفة من عيار 155 مم، وعلى محور غورلوفكا 9 قذائف من منظومات الصواريخ المتعددة الفوهات من عياري 152 و155 مم من بينها عنقودية وقذيفتين من عيار 155 مم على ياسنوفاتايا”.

وتابع البيان: إن مناطق 6 بلدات للجمهورية تعرضت للقصف هي غورلوفكا، ياسنوفاتايا، ماكيفكا، دونيتسك وألكساندروفكا، وإلينوفكا، كما أصيب ثلاثة مدنيين في منطقة بتروفسكي في دونيتسك ومنطقة تشيرفونوغفارديسكي في ماكييفكا.