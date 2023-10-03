بعد 140 عاماً.. كاتدرائية “ساغرادا فاميليا” تقترب من الاكتمال

تقترب الأعمال الإنشائية في كاتدرائية ساغرادا فاميليا الشهيرة بمدينة برشلونة الإسبانية من الانتهاء بعد انتظار طويل دام 140 عاماً، حسبما ذكرت شبكة “سي إن إن” الأميركية.

وتجتذب كنيسة ساغرادا فاميليا (العائلة المقدسة) التي صممها المهندس المعماري الإسباني أنطونيو غاودي ملايين السياح من مختلف دول العالم سنوياً رغم أن الأعمال الجارية فيها لم تكتمل.

والأربعاء تم الانتهاء من أبراج الإنجيليين الأربعة وبحسب شبكة “سي إن إن” فإن إنجاز بناء الكنيسة الشهيرة يتوقع أن يكون في 2026 مع الانتهاء من البرج المركزي السادس والأخير وذلك بعد أن بدأت الأعمال الإنشائية لهذه الكاتدرائية عام 1882.

وسيقام قداس افتتاحي في الكاتدرائية يوم 12 تشرين الثاني المقبل، حيث سيتم إضاءة الأبراج الإنجيلية الأربعة. وقالت الكنيسة إنها ستبقى مضاءة خلال احتفالات عيد الميلاد.

وعندما توفي المعماري غاودي عام 1926 لم ينجز من المشروع سوى 10 إلى 15 بالمئة فقط من الكاتدرائية قبل أن تتوقف عملية البناء أواخر الثلاثينات بسبب الحرب الأهلية الإسبانية.

وفي عام 1984، تم تصنيف المبنى كموقع للتراث العالمي لليونسكو وتم تكريسه من قبل البابا بنديكتوس السادس عشر للعبادة الدينية عام 2010.

وعند اكتمالها ستصبح ساغرادا فاميليا التي تضم 18 برجاً ضخماً، أطول كنيسة في العالم، متجاوزة كنيسة أولم مينستر في ألمانيا.