عدد المسنين في الهند سيتجاوز عدد الأطفال

توقع صندوق الأمم المتحدة للسكان ازدياد عدد المسنين في الهند بواقع الضعف حتى عام 2025 ليتجاوز عدد الأطفال في البلاد.

وأشار التقرير إلى أن عدد من تبلغ أعمارهم 60 عاماً أو أكثر سيرتفع من 149 مليوناً في عام 2022 ليصل إلى 347 مليوناً في عام 2025.

وبحلول عام 2046 سيتجاوز عدد كبار السن في الهند عدد الأطفال من لا تزيد أعمارهم على 14 عاماً كما سيكون هناك انخفاض في عدد من تتراوح أعمارهم من 15 إلى 59 عاماً.

وعلى الرغم من أن إجمالي عدد سكان الهند سيرتفع 18% من عام 2022 إلى 2050 فإن عدد سكانها المسنين سيقفز 134% وسيرتفع عدد من تبلغ أعمارهم 80 عاماً أو أكثر بنسبة 279% خلال تلك الفترة،

وذكر التقرير أنه بحلول عام 2050 سيكون واحد من كل خمسة أفراد في الهند من كبار السن.