في كأس الاتحاد الآسيوي.. فوز ثمين للفتوة والأهلي يواجه الكهرباء العراقي

ناصر النجار

في ثاني جولات بطولة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في المجموعة الأولى، حقّق ممثل كرتنا الأول فريق الفتوة فوزاً ثميناً وغالياً على العهد اللبناني على ملعب الأمير عبد الله بن جلوي في مدينة الإحساء السعودية، الفوز المستحق للفتوة أعاد ترتيب كلّ الأفكار والحسابات في المجموعة، وبات الفتوة شريكاً مهمّاً على المنافسة بعد أن تراجعت أسهمه بخسارته الأولى أمام فريق جبل المكبر الفلسطيني، وربما نتائج الأمس أعادت فرق المجموعة إلى نقطة الصفر لتبدأ منافساتها من جديد بدءاً من الجولة الثالثة وهي ختام الذهاب التي ستجري في الثالث والعشرين من الشهر الحالي.

المباراة كانت متقلبة بين الفريقين، فكان العهد أفضل في الشوط الأول من خلال سيطرته وقيادته للمباراة، لكن لم يظهر الخطورة الشديدة إلا في كرتين كان لهما طه موسى باشا بالمرصاد، واعتمد الفتوة في هذا الشوط على الحذر، ففضّل عدم المغامرة هجومياً والاعتماد على الدفاع كأسلوب مجدٍ أمام فريق كشّر عن أنيابه مبكراً.

الشوط الثاني انقلب الحال وبدأ الفتوة مجرياته مهاجماً من كلّ الأطراف ووضع حداً لسيطرة العهد وكان له ما أراد بهدف جميل سجّله مصطفى جنيد من عرضية وصلته على طبق من ذهب، وسارت المباراة بعدها كما أراد الفتوة ولم يظهر العهد أي ردّ فعل قويّ بعد الهدف وضاع في المباراة، لكن الدقائق الأخيرة مالت لمصلحته عبر هجوم ضاغط جوبه بدفاع قوي من الفتوة لتنتهي المباراة بفوز عزيز وثمين للفتوة على العهد اللبناني.

أما ممثل كرتنا فريق أهلي حلب فسيلاقي في التاسعة من مساء اليوم وفي جدة السعودية فريق الكهرباء العراقي لحساب المجموعة الثانية، الفريقان تعثرا بالجولة الأولى، ولذلك ستجري المباراة تحت عنوان التعويض لكليهما، فالأهلي خسر أولى مبارياته أمام الوحدات الأردني في عمان بهدفين نظيفين، بينما تعادل الكهرباء على أرضه مع الكويت الكويتي بلا أهداف، وتُحسب الصدارة في هذه المجموعة للوحدات وهو الأوفر حظاً للصدارة كما يرجّح المراقبون.

الأهلي الذي يؤدي مباريات جميلة عموماً وقد سار بطريق التجديد من خلال تطعيم الفريق بعدد كبير من لاعبي الشباب والأولمبي يطمح ليحقق نتيجة إيجابية كما فعل الفتوة لتبقى آماله بالمنافسة قائمة، ولتنجح خطوته بعملية تجديد دماء الفريق وهي الخطوة التي بات البعض يهاجمها دون أسباب منطقية.