مجلس الأمن يوافق على نشر قوات دولية في هاييتي

نيويورك – نيامي – سانا

وافق مجلس الأمن الدولي على إرسال قوة دولية إلى هاييتي تحت ما يسمى “مساعدة الشرطة في مواجهة العصابات هناك”.

وذكر موقع RT أن 13 عضواً من أعضاء المجلس صوتوا بالموافقة على القرار، فيما امتنع عضوان عن التصويت، حيث يفرض القرار حظراً عاماً على الأسلحة الخفيفة بعدما كان التدبير محصوراً بزعماء العصابات الخاضعين لعقوبات.

وصرح المندوب الدائم لروسيا الاتحادية لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، خلال حديثه في اجتماع مجلس الأمن بأن هناك عدة أسئلة طرحتها روسيا بشأن اللجنة المسلحة في هاييتي دون إجابة، وتنتظر موسكو معلومات مفصلة، وقال: “من الضروري أن نفهم أن إرسال القوات المسلحة العائدة لدولة إلى دولة أخرى، حتى بناءً على طلبها، هو إجراء متطرّف يتطلب دراسة متأنية”.

وشدد نيبينزيا على أن روسيا التي امتنعت عن التصويت على القرار الذي أعدته الولايات المتحدة والإكوادور، تدرك تماماً حجم وإلحاح التحديات الأمنية التي تواجه هاييتي، مضيفاً أن روسيا لا تستطيع أن توافق على تفعيل الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بشكل أعمى.

وفي الـ 23 من أيلول الماضي دعا رئيس وزراء هاييتي أرييل هنري الأمم المتحدة إلى التحرّك على نحو عاجل وسريع لإنقاذ بلاده من خطر وعنف العصابات التي قتلت، وفقاً للأمم المتحدة أكثر من 2400 شخص منذ بداية العام.