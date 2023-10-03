مشاركة فعّالة لسورية في معرض الرياض الدولي للكتاب

دمشق – بسام عمار

يتابع اتحاد الناشرين السوريين مشاركاته بالمعارض العربية، حيث يشارك الآن في معرض الرياض الدولي للكتاب بخمسة وسبعين دار نشر بين وكيل وأصيل لتكون سورية من أهم الدول المشاركة في هذه التظاهرة الثقافية الدولية الهامة، وفق ما ذكره لـ “البعث” رئيس الاتحاد هيثم الحافظ.

وأضاف الحافظ: يسعى الاتحاد ليكون متواجداً في معظم المعارض العربية، إيماناً منه بأن الكتاب السوري سفير حقيقي للتعريف بالحضارة والثقافة السورية، وقد حقق هذا الهدف بكل المعارض التي تمت المشاركة بها، لافتاً إلى أن التواجد اليوم بمعرض الرياض خطوة مهمة تأتي في هذا الاتجاه لما له من مكانة وأهمية على صعيد المعارض العربية، كونه الأهم والأميز فيها.

وتابع: إن المشاركة السورية نوعية من حيث المحتوى الثقافي والعلمي والإخراج والتصميم والجودة بالطباعة، وهي ميزات تعطيها قيمة مضافة لجهة التنافس والحضور، لافتاً الى أن عدد العناوين المشاركة لدور النشر يصل إلى عدّة آلاف تتمحور حول أهم إبداعات المؤلفين والناشرين السوريين في الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئة والعلوم والأدب وقصص الأطفال والشعر والتراث والترجمة.

وذكر رئيس الاتحاد أن الناشرين السوريين أثبتوا حضورهم الثقافي وقدرتهم على تقديم منتج فكري راقٍ ومهم يلبي رغبات القرّاء والمثقفين الذين زاروا الجناح السوري وبأعداد كبيرة وأعجبوا بالكتب المعروضة.

ولفت إلى أن الاتحاد شارك بالفعاليات الثقافية التي ترافق المعرض، وتم تقديم شرح عن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة السورية والاتحاد في مجال الحماية الفكرية والقرصنة والتزوير .

ونوه رئيس الاتحاد بأن المشاركة السورية بالمعارض العربية والأجنبية لم تنقطع خلال الأعوام الماضية، حيث كان الكتاب السوري متواجداً بمعظم المعارض العربية وأثبت قدرته على المنافسة والحضور رغم كل الظروف .