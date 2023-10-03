موجة حر تاريخية تضرب إسبانيا والبرتغال

ضربت موجة حر تاريخية شبه الجزيرة الأيبيرية في نهاية الأسبوع الماضي حيث تجاوزت الحرارة عتبة الـ32 درجة مئوية، بحسب ما أعلنت وكالة الأرصاد الجوية الإسبانية .

وقالت الوكالة في منشور على منصة إكس (تويتر سابقاً) إنّه في الأول من تشرين الأول 2023 تمّ تحطيم رقم قياسي تاريخي للحرارة في شبه الجزيرة الأيبيرية بأسرها تقريباً بالنسبة لأول أيام الشهر العاشر من السنة.

وسجّلت درجة الحرارة الأعلى نهار الأحد في مدينة مونتورو قرب قرطبة (جنوب) وبلغت 38.2 درجة مئوية محطّمة الرقم القياسي السابق لشهر تشرين الأول والمسجّل في 2014 في مدينة ماربيا (جنوب) وقد بلغ يومها 37.5 درجة مئوية بحسب الوكالة.

وأضافت أنّ درجات الحرارة هذه حطّمت ثلاثة أرقام قياسية (سجّلت في 29 و30 أيلول والأول من تشرين الأول).

وحذّرت الوكالة من أنّ الأكثر غرابة هو أنّ هذه الحرارة التي تعتبر غير اعتيادية لهذه الفترة من العام ستستمرّ مع توقع أرقاماً قياسية جديدة خلال الأيام العشرة المقبلة.

وأعلنت وكالتا الأرصاد الجوية في إسبانيا والبرتغال أنّ شبه الجزيرة الأيبيرية دخلت يوم الجمعة فصل الخريف بدرجات حرارة مرتفعة على غير عادة بالنسبة لهذا الوقت من العام إذ تجاوزت الحرارة أحياناً 35 درجة مئوية.