“أم السرج” الجنوبي بلا مياه منذ 15 يوماً

حمص- صديق محمد

اشتكى عدد من أهالي قرية أم السرج الجنوبي التابعة لمنطقة المخرم بريف حمص الشرقي من عدم ضخ مياه الشرب للقرية من حوالي 15 يوماً.

مختار القرية بهجت العقدة أكد معاناة القرية من العطش، حيث لا يوجد لا منهل أو صهريج يخدم القرية بالمياه، علماً أنه تمّ مخاطبة وحدة المخرم والمؤسّسة بوجود عطل في محرك الديزل وتم فكه ونقله للمؤسسة وحتى تاريخه لم يتمّ إصلاحه، مطالباً بتأمين صهريج مياه لتخديم القرية في هذه الفترة لحين إصلاح المحرك، علماً أن انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة أثر بشكل كبير على برنامج وفترات وصول المياه للقرية، وأن القرى المجاورة كالسنكري وأم جامع يتمّ فيها ضخ المياه كل ثلاثة أيام.

مدير الوحدات الاقتصادية في مؤسسة مياه حمص المهندس دحام السعيد أوضح أنه تمّ خلال الأسبوع الماضي ضخ المياه للقرية لمدة أربع ساعات، وبسبب انقطاع الكهرباء لم يتمكّن أهالي القرية من تعبئة خزاناتهم، ونعمل حالياً على تأمين خزان كبير ليتمّ تجميع المياه خلال وصل التيار الكهربائي لعدة أيام وضخها لاحقاً لتصل إلى كافة منازل القرية، لافتاً إلى أنه لا يوجد أي محرك جاهز ليتمّ تبديله مباشرة ويحتاج لوقت ليتمّ إصلاح المحرك ذاته وإعادته للعمل.

وبيّن السعيد أنه لا يوجد إمكانية حالياً لتأمين صهاريج للقرية، ولاسيما أن الصهريجين التابعين للمؤسسة مخصّصان لتلبية حاجة المؤسسات العامة وبعض المدارس، مؤكداً أن برنامج وصل المياه لكافة القرى موحّد ويتمّ الضخ حسب الدور وكمية المياه المتوفرة لكل قرية.