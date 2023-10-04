إيران تعمل وفق قواعد الوكالة الدولية للطاقة الذرّية

طهران – سانا

أكّد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي أن بلاده تتبع طريقها الخاص، وتعمل وفق قواعد الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تشرف على جميع أنشطة المنظمة.

ونقلت وكالة “إرنا” الإيرانية، عن إسلامي قوله: إن إيران لا تنفّذ أيّ نشاطٍ خارج عن متناول وعلم الوكالة الدولية، مؤكداً أن قانون العمل الإستراتيجي لإلغاء العقوبات الغربية يحكم بلاده، مشيراً إلى أنه في الوقت الذي يتم فيه رفع العقوبات فمن الطبيعي أن ننفذ أيضاً جميع أحكام خطة العمل المشترك الشاملة.

وحول إقالة المفتشين من وكالة الطاقة الذرية، أوضح إسلامي أن إقالتهم تعود إلى سلوكهم السياسي القاسي والعمليات النفسية لهذه الدول التي تقول بانتظام: إنه يتوجب على إيران أن تنفّذ بنود خطة العمل المشترك الشاملة من جانب واحد، وهي لا تفعل شيئاً بالمقابل، ولا يتم تنفيذ أي نشاط خارج نطاق الوكالة.

وبين إسلامي أن المفتشين المفصولين كانوا من ثلاث دول أوروبية، ولدى الوكالة 127 مفتشاً معتمداً في إيران، والأشخاص الذين تمّ فصلهم لم يأتوا إلى إيران منذ عدة سنوات، وفي الواقع هذا العدد لا يقارن بعدد المفتشين الرسميين.

وتابع إسلامي: الطرف المقابل لا يريد الوفاء بالتزاماته، وهم يضغطون على إيران للوفاء بالتزاماتها من جانبٍ واحد، وهو ما يتعارض مع الخطة المشتركة.

وفي شأنٍ آخر، أعلن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري أن بلاده مستعدة لإرسال مراقبين إلى الحدود بين أرمينيا وأذربيجان.

وقال باقري خلال استقباله أمين مجلس الأمن القومي الأرميني أرمن غريغوريان: إن استمرار التوتر في هذه المنطقة ليس في مصلحة أرمينيا وأذربيجان والدول الأخرى، مشدّداً على أنه “ينبغي تركيز الجهود على حل الخلافات والتوترات بين البلدين”.

وأعرب باقري عن استعداد إيران للمساعدة في حلّ التوترات بين الجانبين الأرميني والأذربيجاني.

ولفت باقري، إلى أن “زيادة القوة الدفاعية والقدرات العسكرية لأي دولة ينبغي ألا تكون مصحوبة بأهداف ونوايا عدوانية”، موضحاً أن وجود جهات جديدة من خارج المنطقة وتدخلها في شؤونها يزيد من التعقيد وعدم الاستقرار.