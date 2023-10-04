الرياض وموسكو تلتزمان بخفض إنتاج النفط بالكامل

موسكو – وكالات

أكّد نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، أنّ السعودية وروسيا تفيان بالتزاماتهما المتعلقة بخفض إنتاج النفط بالكامل، مشيراً إلى أنّ السوق تشهد توازناً في الوقت الراهن.

وقال نوفاك، في مقابلةٍ على قناة “روسيا – 24” التلفزيونية: “الاتفاقيات التي تمّ التوصل إليها بشأن التخفيض الإضافي وقدره 1.7 مليون برميل يومياً طوعاً من قبل الأطراف المشاركة في الاتفاق، يجري تنفيذها بشكل كامل”.

وأشار نوفاك إلى أنّ السعودية خفّضت الإنتاج بشكلٍ أكبر، وهي “تفي أيضاً بالتزاماتها الطوعية”، موضحاً أنّ روسيا، بعد أن خفضت الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل، قامت بتخفيض الصادرات بمقدار 300 ألف برميل، في آب الماضي، متعهداً بالوفاء بالالتزامات بشكلٍ كامل.

من جانبها، أكدت لجنة المراقبة الوزارية لـ”أوبك+”، خلال اجتماعها، التزامها بالشروط الحالية للصفقة المتفق عليها بين دول التحالف، وبالتالي أوصت بالحفاظ على حصص إنتاج النفط الحالية.

وجاء في البيان الرسمي للتحالف: أكدت اللجنة مجدداً التزام دولها الأعضاء بإعلان التعاون الذي سيستمر حتى نهاية عام 2024، على النحو المتفق عليه في الاجتماع الوزاري الـ35 لـ”أوبك” وغير الأعضاء فيها “أوبك+” في 4 حزيران 2023.