الصين تندّد بالإجراءات القمعية من الإنفصاليين في تايوان  

بكين – سانا

ندّدت المتحدثة باسم مكتب شؤون تايوان التابع لمجلس الدولة الصيني، تشو فنغ ليان، بالإجراءات غير المبرّرة التي اتخذتها سلطة الحزب الديمقراطي التقدّمي في تايوان، لقمع مؤيدي إعادة التوحيد السلمي عبر مضيق تايوان، مؤكدةً أن مثل هذه الإجراءات مدفوعة بنوايا خبيثة.

وقالت تشو، رداً على استفسار إعلامي: إنه انطلاقاً من الرغبة في السعي إلى ما يسمى “استقلال تايوان”، استخدمت سلطة الحزب الديمقراطي التقدّمي والقوى الانفصالية كل الوسائل لقمع الذين يعارضون انفصال تايوان، ويعملون على حماية السلام في مضيق تايوان، ويؤيدون إعادة التوحيد السلمي عبر المضيق، كما حاولت تلك السلطة محاكمة هؤلاء بما يسمى قانون مكافحة التسلل.

وأشارت، تشو، إلى أن مثل هذه الأعمال “الدنيئة” ستلقى بالتأكيد إدانةً قوية ومعارضةً حازمة من قبل أهالي جانبي المضيق، مضيفةً: إن هذه الأعمال لن تعرقل الإرادة السائدة لأهالي جانبي المضيق نحو تحقيق السلام والتنمية والتبادلات والتعاون، إضافةً إلى الاتجاه التاريخي للتبادلات عبر المضيق.

يُذكر أن الصين تؤكّد باستمرار أن تايوان جزء لا يتجزّأ من البرّ الصيني، وترفض بشكل قاطع أي استفزازات وتدخلات تدعم انفصال الجزيرة عنها وتنتهك السيادة الصينية.