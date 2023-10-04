الهند تمنع الطيارين من استخدام العطور وغسول الفم

اقترح مكتب المدير العام للطيران المدني في الهند والذي يشرف بدوره على صناعة الطيران في البلاد منع استخدام العطور أو غسول الفم وذلك بسبب مخاوف من إقلاع الطيارين وهم تحت تأثير المشروبات الكحولية واستخدام أشياء لإخفاء الرائحة الظاهرة سواء كان معجون أسنان أو غسولاً أو عطراً.

وجاء في نص اللائحة الجديدة: لا يجوز لأي فرد من أفراد الطاقم تناول أي دواء/تركيبة أو استخدام أي مادة مثل غسول الفم، جل الأسنان، العطر أو أي منتج يحتوي على محتوى كحولي حيث قد يؤدي هذا إلى نتيجة اختبار إيجابية للكحول.

كما أضافت: يجب على أي فرد من أفراد الطاقم الذي يخضع لمثل هذا الدواء استشارة طبيب الشركة قبل القيام بمهمة الطيران.

وفي حين أن العطور يمكن أن تحتوي على كميات ضئيلة من الكحول فمن غير الواضح ما إذا كان وضع العطر على الجسم يمكن أن يؤدي إلى نتيجة إيجابية كاذبة لاختبار الكحول.

وتمت المصادقة على متطلبات السلامة الجوية الرسمية للمديرية العامة للطيران المدني والإضافة المقترحة معروضة للتعليق العام حتى 5 تشرين الاول.

وقال أحد ممثلي شركة الطيران إن سياسة الكحول الخاصة بشركة دلتا هي من بين السياسات الأكثر صرامة في الصناعة وليس لدينا أي تسامح مع الانتهاك.