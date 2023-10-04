تفعيل دور العمل الجبهوي في ملامسة القضايا والاحتياجات التنموية والاقتصادية

اللاذقية – مروان حويجة

بحث فرع الجبهة الوطنية التقدّمية في اللاذقية في اجتماعه قضايا العمل الحزبي والجبهوي، وأهم أولويات تفعيل خطة العمل في المحيط المجتمعي، ومتابعة الاحتياجات الخدمية والتنموية، ودور الكوادر الجبهوية في تتبّع هذه الاحتياجات وتوسيع نشاطها.

وقدّم أمين فرع الحزب، رئيس فرع الجبهة الوطنية التقدمية في اللاذقية الرفيق المهندس هيثم إسماعيل، عرضاً مكثّفاً للمشهد السياسيّ العام المحلي والإقليمي، وثبات سورية ومضيها في مواجهة تداعيات الحرب العدوانية الظالمة، وتعميق علاقات الصداقة مع الصين، وتعزيز التوجّه شرقاّ في الاقتصاد، وما تحققه سورية من مواقف وانتصارات في ظلّ قيادة السيد الرئيس بشار الأسد، الأمين العام للجبهة .

بدوره محافظ اللاذقية الرفيق المهندس عامر هلال عرض الواقع الخدمي والمعيشي في المحافظة، واستعرض ما تقوم به المديريات للارتقاء بمستوى العمل وتقديم أقصى ما يمكن للأخوة المواطنين، مؤكّداً ضرورة تعاونهم بالمقابل مع المؤسسات المعنية للوصول بالمحافظة إلى ما يجب أن تكون عليه بما ينعكس بالفائدة على المواطن والإدارة.

بدورهم الرفاق أعضاء قيادة فرع الجبهة ناقشوا جملةً من القضايا المتعلّقة بالواقع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه المواطن السوري، وضرورة ضبط الأسعار ومحاربة الفساد، كما استعرضوا عدداً من الصعوبات التي تواجه العمال والفلاحين مع التأكيد على ضرورة إعادة تأهيل القصر العدلي في اللاذقية.

وقدّم الرفاق أعضاء قيادة فرع اللاذقية للحزب شرحاً مفصّلاً لِما تم تنفيذه من خطة عمل وقضايا، كل حسب اختصاصه ومجال إشرافه ومتابعته.