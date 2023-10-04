تمساح بفك سفلي فقط

تمساح فلوريدا الذي انتشر على نطاق واسع لأنه فقد معظم فكه العلوي،حصل على اسم مناسب مستوحى من أغنية ريفية.

وأطلق على المخلوق لقب “جولين” نسبة إلى أغنية “جولين” لـ دوللي بارتون بعد دعوة عامة على وسائل التواصل الاجتماعي، وفق ما نقل موقع “نيويورك بوست”.

وتم اكتشاف الحيوان في وقت سابق من هذا الشهر في مقاطعة سيمينول، وتم الاستيلاء عليه من قبل غاتورلاند، وهو متنزه ترفيهي ومحمية للحياة البرية في أورلاندو.

وطلبت الحديقة المساعدة عبر الإنترنت في تسمية الزاحف، وهي أنثى تبلغ من العمر 3 إلى 4 سنوات وتزن حوالي 18 رطلاً.

وفي مقطع فيديو نشرته غاتورلاند على فيسبوك، أعلن رئيسها التنفيذي مارك ماكهيو عن سبب اختيارها للاسم بناءً على النغمة الناجحة الموجودة في قائمة رولينغ ستون لأعظم 500 أغنية في كل العصور.

وقال ماكهيو: هذا التمساح الصغير كنز مطلق، ونحن نحبها بشدة.