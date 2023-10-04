4-أكتوبر-2023
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البعث أونلاين

توزيع مساعدات غذائية روسية في قرية زاما باللاذقية

بشار المحمد

وزّع مركز التنسيق الروسي في قاعدة حميميم باللاذقية اليوم دفعة جديدة من المساعدات الغذائية على الأهالي في قرية زاما في منطقة جبلة.

وبين ممثل مركز التنسيق المقدم ليبيوخن أليكسي في تصريح له أن المساعدات التي تم توزيعها اليوم على الأهالي في قرية زاما تشمل الأرز والسكر والطحين والشاي.

بدورهم عبر عدد من المواطنين من أهالي القرية عن شكرهم وتقديرهم لروسيا الاتحادية وشعبها الصديق على وقوفهم بجانب الشعب السوري في حربهم على الإرهاب، وفي الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعانون منها جراء الحصار الاقتصادي الظالم على سورية.

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