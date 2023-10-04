طرطوس ترفع وحدات التغذية على الأعمدة الكهربائية لتجنّب تعرضها للسرقة

طرطوس – محمد محمود

أبدى أهالي طرطوس استياءهم من ظاهرة التخريب المتعمّد وسرقة بطاريات الإنارة الشمسية في عدد من الشوارع الرئيسية للمدينة، مؤكدين أن شارع اسكندرون على سبيل المثال سُرقت البطاريات الداعمة للوحدات الضوئية من أعمدة الإنارة الممتدة، وذلك على مدار سنوات مضت، ولولا مشاريع إنارة ضوئية جديدة شهدتها المدينة مؤخراً لإنارة شوارعها بالطاقة النظيفة بالتعاون مع فعاليات المجتمع الأهلي وعدد من المبادرات الأخرى، لكان الشارع المذكور وغيره غارقاً بالظلمة تماماً، ويخشى السكان من إعادة تكرار حوادث سرقة البطاريات المغذية للوحدات الضوئية في الأعمدة ويطالبون بإيجاد حلول فعّالة تعالج مشكلة السرقات، وإعادة صيانة أعمدة الإنارة المزودة بالألواح الشمسية.

مديرُ الخدمات والصيانة في مجلس مدينة طرطوس المهندس حامد حسين أوضح أنه سيتمّ تغيير أماكن تركيب وحدات التغذية لأعمدة الإنارة الشمسية ووضعها في مكان مرتفع من العمود لتجنّب تعرضها للسرقات، علماً أن مجلس المدينة قام خلال عدة سنوات بتنفيذ العديد من مشاريع الطاقة البديلة في المدينة، حيث تم إنارة شارع الثورة على مرحلتين بعدد نقاط ضوئية بلغ 384 نقطة، وقد ساهم ذلك الأمر بإنارة شارع الثورة طيلة فترة المشروع ونشّط الحركة في المدينة، وأعطى طابعاً جمالياً لطرطوس، إضافة إلى صيانة المشروع بعقد في العام 2022 مع السورية للشبكات، إذ كان عدد النقاط الضوئية التي أجريت الصيانة لها 48 نقطة، كما تمّ في العام الماضي وهذه السنة تنفيذ مشاريع إنارة مناطق متفرقة من المدينة بنحو 1250 منظومة تمّ تركيبها على أعمدة ضمن مدينة طرطوس بالكامل ومناطق التوسع الاجتماعي وحدائق المدينة.

وأضاف مدير الخدمات أنه تمّ مؤخراً إنارة مواقع متفرقة ضمن المدينة هي عبارة عن 50 منظومة طاقة شمسية تمّ تركيبها ضمن الحدائق، كما تمّ تنفيذ مشاريع صغيرة متفرقة من قبل فعاليات المجتمع الأهلي. وأمل الحسين أن يتمّ التعاون من قبل كافة الفعاليات في المدينة للحفاظ على تلك المنظومات وحمايتها من العبث والتخريب.