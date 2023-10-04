عبد الكريم الناعم مكرماً.. وفرقة مدى الموسيقية في حضورها الأول على مسرح ثقافة حمص

آصف ابراهيم

أحيت فرقة مشروع مدى الموسيقية بقيادة عازف الكمان فادي تمور الحلقة ١٨من سلسة ترانيم ،التي دأب مدى الثقافي على تنظيمها ضمن سلسلة أمسيات موسيقية بدأت في 2016 وتهدف إلى تعزيز الثقافة الموسيقية في المجتمع وتشجيع التفاعل مع الجيل الجديد من الموسيقيين الموهوبين في أول ظهور لها على المسرح وأمام جمهور كبير غصت به مدرجات مسرح دار الثقافة بحمص مساء اليوم الأربعاء.

بدأت الحفلة بأغنية “قلي عملك إيه قلبي” بصوت المطرب وضاح سرور، وهي غناء وألحان محمد عبد الوهاب، وكلمات مرسي جميل عزيز. وحلق بعدها في سماء الطرب والاحساس العالي في وصلة أدى فيها “ياناس حبوا الناس”” كلمات وألحان وغناء إيلي شويري،”الليل ياليلى يعاتبني” للفنان الكبير وديع الصافي وهي من كلمات مصطفى محمود القعقور.

وشدت المغنية سمر الغربي بأغنية السيدة فيروز”ضوى الهوى قناديلو ” كلمات وألحان الأخوين رحباني، وغنت للسيدة أم كلثوم مقطعاً من رائعة الأطلال كلمات إبراهيم ناجي، وألحان رياض السنباطي،

ومن اللون الخليجي غنى الفنان الأسمر من كلمات وألحان وغناء خالد الشيخ أغنية “كمنجا”، وغنى رائعة الموسيقار طاهر مامللي في شارة مسلسل ضيعة ضايعة.

تخلل الأمسية تكريم الشاعر عبد الكريم الناعم تقديراً له على مسيرته وعطائه الأدبي الغني، وتعبيره عن حبه لوطنه شعراً. وبدأ التكريم بعرض فيلم وثائقي يتحدث فيه الأديب المكرم عن بداياته ومسيرته الأدبية التي تكللت بنحو ثلاثين مجموعة شعرية مطبوعة متنوعة في أغراضها الشعرية وموضوعاتها، رافق الحفلة رسم تشكيلي للفنانين محمد العلي وآية ظفور في رسم بورتريه للشاعر الناعم.

وعقب التكريم عزفت الفرقة موسيقا أغنية نجاة الصغيرة “أما براوة” كلمات مرسي جميل عزيز، وغنت المطربة نوشيك كلنجيان أغنية ذكرى “الأسامي” وهي من ألحان صلاح الشرنوبي كلمات وليد زرينة، وأغنية “دارت الأيام” للسيدة أم كلثوم كلمات مأمون الشناوي لحن محمد عبد الوهاب.

وختم الاحتفالية المطرب عبودي عوض بوصلة سورية اللون والطرب غنى فيها “ياطير سلملي ع سوريا” للفنان الراحل معن دندشي، وأغنية ميادة الحناوي “تغيب تغيب” ألحان بليغ حمدي.

تتألف الفرقة إلى جانب مجموعة متميزة من الموسيقيين ،عدد من الفنانين والمغنيين من طلاب وخريجي كلية التربية الموسيقية بجامعة البعث الذين أثبتوا حضورهم في فعاليات فنية عديدة أمثال وضاح سرور، سمر الغربي، عبودي عوض.

والموسيقيين شادي، وفداء وقصي تمور “كمان” دانيال تمور أورغ، على سليمان (جيتار بيس)، علي الضايع (عود)، عباس ابراهيم (عود)، زياد وطفة، ولؤي شبلي، علي الوعري، طاهر رمضون، عيسى حمود(ايقاع)، نسيم دربولي (درامز).