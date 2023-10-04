انقلاب في الادارة الأمريكية … عزل رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي

ومع استمرار الاضطرابات في أروقة مجلس النواب الأمريكي أصدر رئيس المجلس المؤقت باتريك ماكهنري أمراً بإخلاء رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي مكتبها في مبنى الكابيتول، وذلك بعد ساعات قليلة من تولي ماكهنري منصبه بالإنابة.

من جهتها نددت بيلوسي بالطلب وقالت في بيان: “مع كل القرارات المهمة التي يجب على قيادة الحزب الجمهوري الجديدة معالجتها، والتي ننتظرها جميعا بفارغ الصبر كان أحد الإجراءات الأولى التي اتخذها رئيس مجلس النواب المؤقت الجديد هو إصدار أمر لي بإخلاء مكتبي في مبنى الكابيتول على الفور”.

وتأتي الاضطرابات تحت سقف مجلس النواب في الوقت الذي تتواصل فيه المحاكمة المدنية لدونالد ترامب الرئيس الأمريكي السابق بتهمة تضخيم الأصول العقارية على مدى سنوات ما يهدد إمبراطوريته الاقتصادية، ويمهد لماراثون قضائي بالنسبة إلى المرشح لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات 2024 الرئاسية.

وفي تطور جديد بقضيته ألزمت محكمة ولاية نيويورك ترامب بإزالة أحد منشوراته على موقعه “تروث سوشيال” للتواصل الاجتماعي يخصّ أحد الموظفين العاملين مع قاضي المحكمة أرثور إنغورون.