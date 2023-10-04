فرنسا لا تنوي الانسحاب من النيجر

نيامي – وكالات

أكد وزير داخلية النيجر الجنرال محمد تومبا، أن فرنسا لا تنوي تنفيذ قرارها الخاص بسحب قواتها من البلاد، مشيراً إلى أن باريس تدعم الإرهاب الذي يستهدف نيامي.

وقال تومبا في تصريحات صحافية: إن باريس تمنع النيجر من استغلال مواردها الطبيعية، موضحاً أن المجلس العسكري وافق على المهلة التي حددها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لسحب القوات الفرنسية من النيجر.

وقبل أيام، قال رئيس المجلس العسكري الحاكم في النيجر عبد الرحمن تشياني: إن “الجيش الفرنسي فشل في مساعدة البلاد في هزيمة الإرهاب الذي زاد في وجوده”.

وأضاف أنّ الشعب النيجري هو الذي “سيحدّد العلاقات المستقبلية مع فرنسا”، وذلك بعد أسبوع من إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مغادرة السفير الفرنسي نيامي وقرب انسحاب القوات الفرنسية من هذا البلد الساحلي.

تأتي هذه التصريحات بعد أيام من إعلان ماكرون عودة السفير في النيجر سيلفان إيتيه إلى باريس، ومغادرة نحو 1500 جندي منتشرين في النيجر “بحلول نهاية العام”.

ويشهد غرب النيجر وجنوب شرقها هجمات إرهابية ترتكبها مجموعات متطرفة، معظمها مرتبط بتنظيمي “القاعدة” و”داعش” في أفريقيا.