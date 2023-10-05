أحزاب سياسية يمنية تُدين استهداف حفل تخريج طلاب ضباط الحربية بحمص

صنعاء-سانا

أدان حزب البعث العربي الاشتراكي في اليمن بشدة الاعتداء الإرهابي الذي استهدف بالطائرات المسيرة حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في حمص ظهر اليوم.

وقال الأمين القطري المساعد للحزب الدكتور خالد السبئي في بيان: إن “هذا الاعتداء الإرهابي يعبر عن حقد الإرهابيين ومموليهم بعد فشل مشروعهم بالنيل من سورية المقاومة التي انتصرت على الإرهاب وداعميه عسكرياً وسياسياً واقتصادياً بفضل قيادتها الحكيمة”، مجدداً التأكيد على الوقوف إلى جانب سورية حتى تحقيق النصر الكبير.

وفي بيان مماثل استنكر المكتب السياسي لحركة أنصار الله اليمنية بشدة العمل الإجرامي الذي أقدمت عليه التنظيمات الإرهابية المدعومة من أمريكا وكيان الاحتلال الإسرائيلي قائلاً: إن “أمريكا وسلطات الاحتلال تقفان خلف كل المؤامرات الخبيثة التي تستهدف سورية وأمنها واستقرارها نتيجة

مواقفها المناصرة لقضايا الأمة المركزية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية واصطفافها مع محور المقاومة، ورفضها للتطبيع مع الكيان الغاصب”.

وفي السياق نفسه أدان الحزب القومي الاجتماعي في اليمن بشدة الاعتداء الإرهابي الذي أسفر عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى من المدنيين والعسكريين، مؤكداً تضامنه الكامل مع القيادة السورية في تصديها للإرهاب وتجفيف منابعه.