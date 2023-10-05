5-أكتوبر-2023
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إقامة صلاة الغائب على أرواح شهداء الاعتداء الإرهابي غداً في كل مساجد البلاد

بشار المحمد

دمشق-سانا

أعلنت وزارة الأوقاف اليوم أنه ستقام غداً في كل مساجد البلاد عقب صلاة الجمعة صلاة الغائب على أرواح شهداء الاعتداء الإرهابي على الكلية الحربية الذين ارتقوا نتيجة العمل الإجرامي الإرهابي الجبان الذي استهدف تخريج دفعة جديدة من طلاب ضباط الجيش العربي السوري في مدينة حمص.

وأدانت الوزارة في بيان، هذا الاعتداء الوحشي الآثم، وأكدت أنه لن يزيد شعبنا الصامد إلا إصراراً وعزيمـة وقـوة للوقوف في وجه المعتدين وداعميهم ومموليهم والمخططين لجرائمهم التي استهدفت بلادنا الحبيبة طوال  السنوات التي مضت.

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