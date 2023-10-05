إقامة صلاة الغائب على أرواح شهداء الاعتداء الإرهابي غداً في كل مساجد البلاد

دمشق-سانا

أعلنت وزارة الأوقاف اليوم أنه ستقام غداً في كل مساجد البلاد عقب صلاة الجمعة صلاة الغائب على أرواح شهداء الاعتداء الإرهابي على الكلية الحربية الذين ارتقوا نتيجة العمل الإجرامي الإرهابي الجبان الذي استهدف تخريج دفعة جديدة من طلاب ضباط الجيش العربي السوري في مدينة حمص.