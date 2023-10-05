استشهاد فلسطينيان واشتباكات عنيفة خلال اقتحام قوات الإحتلال الاسرائيلية مخيم طولكرم
استشهد فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم جنوب مدينة طولكرم في الضفة الغربية.
وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت بأعداد كبيرة قرية شوفة جنوب طولكرم، ونشرت قناصتها بين الأزقة وأطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام على الفلسطينيين، ما أدى إلى استشهاد شابين.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الشهيدين هما عبد الرحمن عطا 23 عاماً وحذيفة فارس 27 عاماً.
وباستشهاد عطا وفارس يرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء اعتداءات قوات الاحتلال ومستوطنيه في الضفة الغربية وقطاع غزة المحاصر منذ بداية العام الجاري إلى 243 شهيداً.
وأفادت وكالة “وفا” الفلسطنية للأنباء، بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت المخيم عند الساعة الخامسة فجرا، وتمركزت في حارة البلاونة مشيرة إلى أن مواجهات عنيفة دارت بين الشبان وجنود من الجيش الإسرائيلي، الذين أطلقوا الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز السام باتجاههم.
وأعلنت كتيبة طولكرم بسرايا القدس إصابة عدد من الجنود الإسرائيليين بعد وقوعهم في كمين عند محور البلاونة فيما أكدت كتائب القسام أن مقاتليها خاضوا اشتباكات مع قوات الاحتلال المتوغلة في مخيم طولكرم وأوقعوا إصابات.