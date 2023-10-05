اعتداء تركي يخرج محطة تحويل المنطقة الشمالية في الحسكة عن الخدمة

الحسكة – إسماعيل مطر

استهدف طيران الاحتلال التركي محطة كهرباء المنطقة الشمالية بمدينة القامشلي، وأفاد المهندس حسين العايد مدير كهرباء القامشلي بأن الاستهداف تم عن طريق الطيران المسيّر التابع للاحتلال التركي ونجم عن الهجوم أضرار كبيرة في المحطة وخروج عدد من محولات التحويل عن الخدمة.

وأشار إلى أن المحطة التي تم استهدافها تغذّي أحياء العنترية وقناة السويس والأربوية والآشورية والوسطى، ما أدى إلى انقطاع تغذية التيار عن هذه الأحياء، مبيناً أن الورش الفنية التابعة لشركة كهرباء القامشلي لم تتمكن من الوصول إلى مكان المحطة بسبب تواصل اعتداءات الاحتلال التركي على عدد من المنشآت في مدينة القامشلي ولاسيٍما مناطق الحزام الملاصق للشريط الحدودي.

وفي وقتٍ لاحق استهدف الطيران المسيّر التابع للاحتلال التركي محطة تحويل كهرباء عامودا 66 /20 ك – ف – أ، ما أدى إلى خروجها عن الخدمة، حيث أنها تغذي منطقة عامودا وأريافها بالكامل.

ولفت العايد إلى أن محطة كهرباء عامودا تغذي أيضاً آبار مياه الشرب المصدر الوحيد لإرواء قرابة مليون مواطن في مدينة الحسكة والتجمعات السكانية المحيطة بها الواقعة في منطقة علوك بريف رأس العين المحتلة.