الحزب الشيوعي السوري الموحد: الاعتداء الإرهابي في حمص تعمد استباحة دم السوريين
دمشق-سانا
أدان الحزب الشيوعي السوري الموحد الاعتداء الإرهابي الذي استهدف اليوم حفل تخريج طلاب الكلية الحربية في حمص، وأسفر في حصيلة أولية غير نهائية عن 80 شهيداً منهم 6 نساء و6 أطفال.
وجاء في بيان لمكتب الحزب السياسي تلقت سانا نسخة منه: إن “التنظيمات الإرهابية التي ارتكبت هذه الجريمة تعمدت منذ بداية محاولتها الفاشلة غزو بلادنا، واستباحة دم المواطنين السوريين وهدم كل ما أنجزته أياديهم الخيّرة، والتي ما كان لها الاستمرار في ارتكاب جرائمها لولا الدعم الشامل الذي تتلقاه من أعداء الشعب السوري في الخارج والداخل”.
وأعرب الحزب عن ثقته بقدرة جيشنا وشعبنا على الاستمرار في اجتثاث بقايا الإرهابيين في البلاد، ومواجهة الاحتلال الصهيوني والأمريكي والتركي للأرض السورية، متمنياً الرحمة لشهداء المجزرة الإرهابية، والشفاء العاجل للجرحى.