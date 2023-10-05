القيادة المركزية للحزب تدين الجريمة الإرهابية الجبانة في حمص

دمشق – البعث

أشارت القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي، في بيان صادر حول الجريمة الإرهابية الجبانة في حمص، أنّ هذه الجريمة تؤكّد من جديد حقد الإرهابيين وحماتهم وداعميهم على الجيش العربي السوري والشعب العربي السوري اللذان يلقناهم الدرس تلو الدرس في مواجهة جرائمهم وفظائعهم على الأرض السورية الطاهرة.

وقال البيان: إن الجريمة الإرهابية الفظيعة والتي استهدفت الكلية العسكرية في حمص، دليلٌ آخر على أن الإرهاب وحماته من الدول المعتدية على سورية إنما بأسلوبهم الإرهابي المعهود يعبرون عن غيظهم وحنقهم من المراحل الهامة التي تتخطاها بلادنا في مواجهتهم على الصعيد الميداني والاقتصادي، والأهم هو التطورات الأخيرة التي تؤكد نجاحاً ديبلوماسياً وسياسياً باهراً لسورية على صعيد استعادة المكانة المرموقة عربياً، وفي صفّ الدول الكبرى التي تتحدى قوى الهيمنة وارهابها.

وأضاف البيان: إن استهداف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية العسكرية في حمص بوجود أقاربهم وغيرهم من المدنيين، جريمةٌ بشعة ضدّ الإنسانية بكل قيمها وقوانينها، ومادامت هذه الأعمال الإرهابية الجبانة تعبر عن حقد الإرهابيين وحماتهم بسبب فشل مشروعهم في اخضاع سورية، فإننا في الوقت الذي نترحم فيه على شهدائنا الأبرار نزداد عزماً على تصعيد مواجهتنا الواسعة والكاملة لبقايا الإرهاب على أرضنا، وفي الوقت نفسه نزداد يقيناً من النصر القادم خلف جيشنا البطل وقائدنا سيادة الرئيس بشار الأسد.