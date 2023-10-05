بعد عشرين عاماً.. رحلات شركة الكرنك تعود إلى المحافظات في الأسبوع القادم

دمشق- وفاء سلمان

تتجه الشركة السورية للنقل والسياحة لإطلاق عدة مشاريع في عدد من المحافظات، حيث ستبدأ رحلاتها عبر أسطول النقل الخاص بها، وذلك لتطوير النقل الجماعي بعد تأهيل عدد من باصات النقل الجماعي (الكرنك)، إضافة إلى استقدام عدد من الباصات الحديثة. هذا ما أكده مدير الشركة المهندس فايز منصور في حديثه لـ”البعث”، مبيناً أنه منذ بداية فصل الصيف الحالي إلى اليوم تمّ تسيير رحلات جماعية لكافة المحافظات بالإضافة للرحلات السياحية لمنشآت الشركة ولمنشآت وزارة السياحة وللمنشآت الخاصة بأسعار جيدة، حيث تمّ البدء في الفترة الأخيرة بتسيير النقل الجماعي للمحافظات منذ حوالي ١٥ يوماً تقريباً بمعدل رحلة يومياً من دمشق إلى اللاذقية وبالعكس بسعر ٢٦ ألف ليرة، وفي هذا الأسبوع سيتمّ البدء بالرحلات من دمشق إلى طرطوس وبالعكس بمعدل رحلة واحدة يومياً وبمبلغ ١٩ ألف ليرة، أما في الأسبوع القادم فسيتمّ البدء بالرحلات من دمشق إلى حلب وبالعكس، موضحاً أن الخطة مبدئياً لدمشق اللاذقية- دمشق طرطوس- دمشق حلب- دمشق دير الزور، على الرغم من أن عدد الرحلات قليل حالياً، ولكن ستتمّ زيادتها في المستقبل القريب لتشمل محافظات أخرى بعد إعادة تأهيل بولمانات الكرنك بشكل أكبر وأوسع واستقدام عدد باصات جديدة.

وأضاف منصور أن الشركة السورية للنقل والسياحة أعيد تأسيسها بهذا الاسم بعد أن تمّ حلّ شركة الكرنك للنقل والسياحة منذ حوالي عشرين عاماً، وفي السنوات الأخيرة الماضية كانت تتمتع بنشاط سياحي، حيث اتجهت باتجاه تطوير المنشآت السياحية واختصت بالسياحة الداخلية والشعبية، وكان هناك عدد كبير من المنشآت السياحية الشعبية التابعة لها وهي بحدود السبع منشآت، منها أربع منشآت إقامة (شاطئ الكرنك، بلوغي، شاطئ لابلاج، فندق روز ماري)، وثلاث منشآت لزوار اليوم الواحد (شاطئ الرمل الجنوبي، شاطئ الأحلام، منتزه الجولان السياحي).