تحصين 490 ألف رأس من الأبقار والأغنام مجاناً

حمص- نبال إبراهيم

بيّن مدير الزراعة في حمص المهندس يونس حمدان أن المديرية بدأت منذ منتصف شهر أيلول الماضي تنفيذ حملة تحصين وقائية لقطعان الأبقار والأغنام على امتداد المحافظة، لافتاً إلى أن الحملة ستستمر حتى نهاية الشهر الجاري وتستهدف وفق خطتها تحصين أكثر من 90 ألف رأس بقر ضد مرض الحمّى القلاعية، ونحو 400 ألف رأس من الأغنام ضد مرض الجدري، وذلك في كافة قرى ومناطق المحافظة.

وأشار حمدان إلى تحصين ما يزيد عن نسبة 70 بالمئة من الأبقار والأغنام حتى تاريخه وفق الخطة، مبيناً أنه سيتمّ تحصين كل قطعان الأبقار بالمحافظة، بينما سيتمّ تحصين قطعان الأغنام وفق الإمكانيات المتاحة والمتوفرة.

ولفت حمدان إلى أن حملة التحصين مجانية بالكامل، مشدداً على ضرورة مراجعة المربين لأقرب وحدة إرشادية في منطقتهم، والتعاون مع الكوادر البيطرية بهدف حماية مواشيهم وتحصينها ضد هذه الأمراض نظراً لخطورتها، بالإضافة إلى ملء الاستمارات اللازمة بدقة لتحديث قاعدة البيانات الخاصة بالقطيع، منوهاً بمشاركة كل الكوادر البيطرية في الوحدات الإرشادية من أطباء وفنيين ضمن الفترة المحدّدة بالحملة.

وأكد مدير الزراعة أن واقع الثروة الحيوانية في المحافظة مستقر حالياً، ولا يوجد أية جوائح مرضية أو أمراض معدية حتى تاريخه.