5-أكتوبر-2023
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البعث أونلاين

زلزال يضرب اليابان وإنذار بحدوث تسونامي

محمد عباس

ووقع الزلزال عند الساعة 11.00 بالتوقيت المحلي قرب جزيرة توريشيما جنوب أرخبيل إيزو، وكان مركزه على عمق 10 كيلومترات.

وقطعت قناة NHK التلفزيونية بث برامجها وبدأت البث الحي من جزر الأرخبيل.وحثت السلطات السكان المحليين في الجزر على عدم الاقتراب من الشاطئ داعية أولئك المتواجدين قرب البحر لأن يصعدوا إلى الأراضي المرتفعة عاجلا، وأن يحذروا كذلك أقاربهم وأصدقاءهم إذا كانوا موجودين في المنطقة.

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