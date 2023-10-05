شهيدان فلسطينيان برصاص الاحتلال في طولكرم

الأرض المحتلة – وكالات

استشهد فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب مدينة طولكرم في الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت وكالة “وفا”، أن قوات الاحتلال اقتحمت بأعدادٍ كبيرة قرية شوفة جنوب طولكرم، ونشرت قناصتها بين الأزقة وأطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام على الفلسطينيين، ما أدى إلى استشهاد شابين.

وأعلنت وزارة الصحة في السلطة الفلسطينية أن الشهيدين هما عبد الرحمن عطا 23 عاماً وحذيفة فارس 27 عاماً.

وباستشهاد عطا وفارس يرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين نتيجة اعتداءات قوات الاحتلال ومستوطنيه في الضفة وقطاع غزة المحاصر منذ بداية العام الجاري إلى 243 شهيداً.

في الأثناء، اقتحمت قوات كبيرة للاحتلال ترافقها جرافات ومجنزرات مخيم بلاطة والمنطقة الشرقية لمدينة نايلس، لتأمين اقتحام المستوطنين لمنطقة قبر يوسف، حيث اعتدت على الفلسطينيين بالرصاص وقنابل الغاز السام، ما أدى إلى إصابة العشرات، كما اعتقلت شاباً، ودمرت بشكل متعمد عدداً من السيارات في المخيم.

في سياقٍ متصل، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم شعفاط شمال القدس المحتلة، واعتقلت فلسطينيين اثنين، كما اعتقلت أربعة شبان من قريتي المغير وبلعين في رام الله، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها.

سياسياً، أدانت وزارة الخارجية في السلطة الفلسطينية استمرار انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيها وجرائمهم بحق الفلسطينيين وأرضهم ومنازلهم وممتلكاتهم ومقدساتهم.

وقالت الوزارة: إن سلطات الاحتلال تسعى من خلال هذه السياسات العدوانية والعنصرية إلى ضرب مقومات الحياة اليومية للمواطن الفلسطيني، عبر تدمير البنية التحتية، وتخريب مقومات وجوده وصموده في أرض وطنه، وشلّ حركته وتعطيلها، وضرب أبواب رزقه، وسلب حقوقه الأساسية، بهدف كسر الروح النضالية للفلسطينيين.