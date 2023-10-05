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5-أكتوبر-2023
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القيادة المركزية للحزب تدين الجريمة الإرهابية الجبانة في حمص
القيادة المركزية للحزب في الذكرى الخمسين لملحمة حرب تشرين التحريرية: اليوم تتعزز عملية استيلاد النصر من رحم التحديات
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اعتداء تركي يخرج محطة تحويل المنطقة الشمالية في الحسكة عن الخدمة
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علي اليوسف
5-أكتوبر-2023
اعتداء تركي يخرج محطة تحويل المنطقة الشمالية في الحسكة عن الخدمة
ما أحلى الرجوع إليها…!
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