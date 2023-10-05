مزارعو الشوندر يطالبون بثمن محصولهم

حماة- ذُكاء أسعد

طفت مشكلة تأخر تسليم مزارعي الشوندر لمستحقاتهم المالية على سطح المشهد، والمفروض تسليمها خلال الشهر الماضي، حيث طالب المزارعون عبر “البعث” بضرورة تسليمهم مستحقاتهم، وإعادة النظر بواقع هذه الزراعة وما يتحمّله المزارعون من أعباء وتكاليف وصعوبات، وخاصة لناحية عدم تأمين مستلزمات الإنتاج وتخلي المعنيين عن وعودهم، وانتهاءً بتأخر تسليم مستحقات المزارعين المالية في ظلّ الفروقات السعرية التي أدّت لزيادة خسائرهم نتيجة ارتفاع أسعار كل شيء بشكل يومي دون تحسين سعر الكغ الواحد والذي حُدّد في حينه بـ400 ليرة فقط!.

ورغم انتهاء موسم الشوندر منذ أكثر من 20 يوماً، يوضح مدير شركة سكر سلحب المهندس ياسر محمد أنه سيتمّ تسليم المزارعين ثمن محصولهم حين توفر السيولة المالية

أما رئيس اتحاد فلاحي حماة حافظ سالم، فقد استهجن التأخر بتسليم ثمن محصول الشوندر للفلاحين، مؤكداً مراسلة الاتحاد العام للفلاحين والذي بدوره خاطب وزارة الصناعة بضرورة تأمين السيولة المالية ليصار إلى تسليم الفلاحين ثمن محصولهم في أقرب وقت.

عضو المكتب التنفيذي لقطاع الزراعة الدكتور عبد الحميد العموري اعتبر أن بيع “تفل” الشوندر السكري لمؤسسة الأعلاف من شأنه توفير السيولة المالية وتحويل القيمة المالية لشركة السكر أو للمصرف الزراعي من أجل البدء بتسليم المزارعين مستحقاتهم.