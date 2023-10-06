أهلنا في الجولان: الاعتداء الإرهابي على الكلية الحربية دليل إفلاس.. تحقيق النصر الكبير اقترب

الجولان السوري المحتل- سانا

أدان أهلنا في الجولان السوري المحتل بأشدّ العبارات الاعتداء الإرهابي الوحشي الذي استهدف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في حمص.

وقال أبناء الجولان المحتل في بيان لهم: “تطل علينا التنظيمات الإرهابية بجريمة استهدفت حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية، لترتكب جريمة جديدة بحق الشعب السوري البطل الذي يحارب الإرهاب منذ أكثر من اثني عشر عاماً”.

وأضاف أهلنا في بيانهم: “من الجولان السوري الطاهر المعمد بدماء رجال تشرين الانتصار… ندين هذا الاعتداء الإرهابي الذي يدل على وحشية وإجرام التنظيمات الإرهابية وعلى إفلاسها وتقهقرها”، لافتين إلى أن سورية على موعد قريب مع نصرها الكبير بالقضاء على كل محتل.

وتقدم أبناء الجولان السوري المحتل بخالص العزاء إلى أسر الشهداء وبالتمني بالشفاء العاجل للجرحى