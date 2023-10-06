الإحتلال التركي يستهدف محطة توليد السويدية في الحسكة

الحسكة – إسماعيل مطر

أكد المهندس حسين العايد مدير شركة كهرباء القامشلي أن الاحتلال التركي استهدف محطة توليد كهرباء السويدية بمنطقة رميلان من خلال الطيران المسيّر، متسبباً بأضرار مادية كبيرة في المحطة، أدت إلى خروجها عن الخدمة.

ولفت إلى أن المحطة تغذّي مناطق ونواحي وقرى القامشلي والدرباسبية وعامودا والمالكية والقحطانية ورميلان والجوادية بالتيار الكهربائي.

وبين العايد أن الورش الفنية التابعة للشركة لم تتمكن من الدخول إلى المنطقة لتواصل اعتداءات الاحتلال التركي على بعض المنشآت الحيوية في المنطقة منذ يوم أمس.