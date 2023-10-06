التكافؤ عنوان مباريات الجولة الثالثة من الدوري الكروي الممتاز

تنطلقُ يوم الاثنين المقبل مباريات الجولة الثالثة من ذهاب الدوري الكروي الممتاز، قبل أن يتوقف الدوري لسفر المنتخب الوطني إلى الإمارات، حيث سيواجه المنتخب الكويتي هناك في السابع عشر من الشهر الحالي في مباراة ودية ضمن أيام الفيفا على أن يُستأنف الدوري مبارياته في العشرين من الشهر الحالي.

المباريات في هذه الجولة نوعان، منها ما هو قويّ ومثير ومنها ما هو طابقي رغم أن المباريات التي جرت حتى الآن دلّت على التكافؤ لكثرة التعادلات وندرة الأهداف، حتى إن الفرق التي فازت كان فوزها بفارق هدف باستثناء مباراة الساحل والحرية التي فاز بها الساحل بهدفين نظيفين.

المتغيّرات هذا الأسبوع كانت عديدة، فشهدت العديد من الفرق بعض التقلبات من استقالات وعقود ومحترفين جدد قبل إغلاق نافذة التنقلات الصيفية يوم الاثنين الماضي، حطين حظي بمحمد قلفاط كلاعب له نفس هجومي وتمّ تعزيز خط الهجوم بمهاجم مكسيكي قيل عنه الكثير من الوصف الجيد وهو كارلوس البيرتو بينا، وبذلك تنتهي مشكلة حطين الهجومية، الوحدة عزّز خط الهجوم أيضاً بالتعاقد مع تراوري وهو مهاجم من مالي، والحرية كان له نصيب من المحترفين فتعاقد مع المدافع مصطفى سال من السنغال ومع المهاجم إبراهيم نور الدين من غانا.

على صعيد المدرّبين فقد استقال مدرّب الحرية مقوم عباس وكان البديل المدرّب المصري أحمد حافظ، كما استقال مدرّب الطليعة علي بركات وحتى الآن لم يصل النادي إلى خياره النهائي لجهة تعيين مدرّب دائم جديد، لكن الإدارة كلفت المدرّب المساعد أيمن الخالد مؤقتاً حتى يتمّ الاتفاق على مدرّب جديد.

أقوى المباريات سيشهدها ملعب الباسل في حمص، حيث يلتقي الكرامة مع حطين، والفريقان قدما أداء جيداً حتى الآن وطموحهما المراكز العليا وتعادل الفريقان في ذهاب الموسم الماضي 1/1 وفاز الكرامة بالإياب بخمسة أهداف نظيفة، الجيش يستقبل الوثبة على ملعب الجلاء في دمشق في مباراة تصبّ بمصلحة الجيش، ثالث اللقاءات في حماة بين الطليعة وجبلة وربما كان الطليعة في وضع غير مناسب لاستقبال جبلة من خلال بعض التقلبات الإدارية والفنية، جبلة فاز في الموسم الماضي 3/1 وتعادلا في الإياب 1/1، تشرين على أرضه يستقبل الحرية في مباراة يريدها البحارة لمصلحتهم والحرية يريد تحقيق قفزة إيجابية مع محترفيه ومدرّبه الجديد، كما سيلعب الفتوة بضيافة الساحل في طرطوس على أن يتقابل في حلب أهلي حلب مع الوحدة.

المحرر الرياضي