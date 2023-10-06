الجامعة العربية تُدين الاعتداء الإرهابي على الكلية الحربية وتؤكد ضرورة القضاء على الإرهاب
القاهرة- بيروت – سانا
أدانت جامعة الدول العربية بشدة الاعتداء الإرهابي الذي استهدف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في مدينة حمص أمس، مؤكدة ضرورة القضاء على الإرهاب بكل أشكاله.
وقالت الأمانة العامة للجامعة في بيان اليوم: تدين جامعة الدول العربية بشدة الهجوم الإرهابي المشين الذي استهدف الكلية الحربية في حمص، وأسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا والجرحى، في انتهاك سافر لاستقرار سورية.
وأعربت الأمانة العامة عن خالص تعازيها ومواساتها لأسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين، ومؤكدة ضرورة مواصلة جميع الجهود الهادفة إلى القضاء على الإرهاب بكل أشكاله.
.. البرلمان العربي يدين الاعتداء الإرهابي
وأعرب البرلمان عن خالص تعازيه بضحايا هذا الاعتداء وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.
كما أدانت جمعية الصداقة الفلسطينية الإيرانية الاعتداء الإرهابي الذي استهدف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في حمص، مؤكدة أن استشهاد هؤلاء الأبطال سيزيد الأمة وعياً ووحدة ويجعلها أشد عزيمة وصلابة وتصميماً على المضي قدماً في خيار المقاومة حتى تحقيق النصر الكامل.
وأوضحت الجمعية في بيان تلقت سانا نسخة منه أن المستهدف بهذا العمل الشنيع، ليس الشهداء العظام، ولا المؤسسة العسكرية التي تمثلها الكلية الحربية فحسب، لكن المستهدف هو سورية العزيزة، والمنجزات والانتصارات الكبيرة التي تحققت على أيدي أبطال هذا الجيش الباسل، والتي أرعبت قلوب الأعداء والمتربصين لأنهم شعروا بأن سورية المقاومة رسمت بانتصاراتها خارطة جديدة لهذا العالم.
بدورها أدانت حركة التحرير الفلسطيني الديمقراطي “دافع” الاعتداء الإرهابي الذي استهدف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في حمص، معتبرة أنه جريمة بشعة ضد الإنسانية بكل قيمها وقوانينها وعملية إرهابية جبانة تؤكد من جديد حقد الإرهابيين وحماتهم وداعميهم على الجيش والشعب العربي السوري الصامد.
وأكدت الحركة في بيان أن الاعتداء لن يثني سورية عن المضي قدماً في العمل بجد لتحرير كل أراضيها من الإرهاب والاحتلال ومواجهة كل المؤامرات التي تستهدف وحدة أرضها وشعبها، متمنية الرحمة لأرواح الشهداء والشفاء العاجل للجرحى.
.. الاتحاد البرلماني العربي يؤكد وقوفه إلى جانب سورية
بدوره، استنكر الاتحاد البرلماني العربي الاعتداء الإرهابي الغادر والجبان الذي استهدف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في حمص، مؤكداً وقوفه إلى جانب سورية في مصابها الأليم.
وأعرب الأمين العام للاتحاد فايز الشوابكة في برقية إلى رئيس مجلس الشعب حموده صباغ عن أصدق مشاعر العزاء وخالص المواساة القلبية والوجدانية للشعب السوري، معبراً عن دعواته بالرحمة للشهداء الأبرار من المدنيين والعسكريين وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.
وجدد الشوابكة التأكيد على الموقف التضامني الراسخ للاتحاد البرلماني العربي ووقوفه إلى جانب الشقيقة سورية في مصابها الأليم مشيداً بالجهود الجبارة التي يبذلها الجيش العربي السوري في سبيل الذود عن حدود الوطن وإرساء قواعد الأمن والاستقرار في ربوع سورية.