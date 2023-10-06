الدول الشقيقة والصديقة تُدين جريمة الاعتداء على حفل الكلية الحربية بحمص

وأضاف البيان: إن فنزويلا ترفض هذه الاعتداءات التي تتسبب بالحزن للشعب السوري وتترك تأثيرها على العديد من العائلات السورية.

وفي لبنان، أكد الرئيس اللبناني الأسبق العماد إميل لحود في بيان أنّ الجريمة تأتي في سياق المؤامرة المستمرة ضدّ سورية وشعبها عبر مخطّط أمريكي صهيوني، ومعهما أطراف إرهابية وتكفيرية تحت مسمّياتٍ عدّة.

وأضاف لحود: “يحاولون إخضاع الشعب السوري بطرق عدة ولجؤوا إلى الحصار في محاولة قتل جماعيّة له، إلا أنه صمد مراراً”، معرباً عن ثقته بـ “أن ما حصل سيزيد من عزيمة الجيش السوري الذي بقي صامداً، والذي سيخرج منتصراً مهما طالت الحرب”.

بدوره أكدَّ وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن أنَّ سورية ستبقى صامدة، ومهما استهدفها الإرهاب والعدو الإسرائيلي ستنتصر، مضيفاً: “كل العزاء لسورية والرحمة للشهداء الأبرار”.

إلى ذلك تقدم حزب الله في لبنان بأسمى آيات العزاء ومشاعر المواساة والحزن من سيادة الرئيس بشار الأسد والجيش السوري على ضحايا الاعتداء الإرهابي على الكلية الحربية بحمص، مشيراً الى أن “هذه الجريمة تؤكد على طبيعة المعركة المتواصلة مع المجموعات الإرهابية ومشغليها الإقليميين والدوليين وعلى خطورة المؤامرة الكونية المستمرة ضد سورية”.

من جهته قال الحزب السوري القومي الاجتماعي في بيان: “هذه المجزرة الإرهابية تضاف إلى سلسلة مجازر وحشية ارتكبتها المجموعات الإرهابية والدول الراعية للإرهاب، وكلها جرائم موصوفة ضد الإنسانية”.

وقدم المكتب السياسي لحركة أمل اللبنانية أسمى آيات التعزية والمواساة للسيد الرئيس الدكتور بشار الاسد والشعب والجيش السوري، متمنياً الشفاء العاجل للجرحى.

من جانبه استنكر رئيس المركز الوطني في الشمال اللبناني كمال الخير هذه الجريمة النكراء، وقال: إن هذا الاعتداء هو استهداف للعالم أجمع، وإن المجموعات الإرهابية عدوة للإنسانية جمعاء، مشدداً على ضرورة القضاء عليها بالوسائل كلها أينما وجدت.