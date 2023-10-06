الرئيس الأسد يتلقّى برقيتي تعزية من بوتين ولوكاشينكو بشهداء الاعتداء الإرهابي على الكلية الحربية بحمص
دمشق – موسكو – سانا
تلقى السيد الرئيس بشار الأسد برقية تعزية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشهداء الاعتداء الإرهابي الذي استهدف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في حمص.
وقال الرئيس بوتين في البرقية التي نشرت على موقع الكرملين: “ندين بشدة هذه الجريمة الوحشية التي أسفرت عن ضحايا الكثير منهم من النساء والأطفال، ونأمل بأن ينال مرتكبوها العقاب الذي يستحقونه”، معرباً عن خالص التعازي والمواساة والدعم لأسر الضحايا والتمنيات بالشفاء العاجل للجرحى.
وأكد الرئيس بوتين عزم بلاده مواصلة التعاون الوثيق مع الدولة السورية في مكافحة جميع أشكال ومظاهر الإرهاب.
كذلك، تلقى الرئيس الأسد برقية تعزية من الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو بشهداء الاعتداء الإرهابي.
وأعرب الرئيس لوكاشينكو في البرقية عن إدانة جمهورية بيلاروس بأشد العبارات الممكنة الهجوم الإجرامي على حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في حمص.
وجاء في برقية التعزية: “أنهى الإجرام الذي لا معنى له حياة هؤلاء الشباب السوريين الذين كان هدفهم الدفاع عن مصالح وطنهم الأم وإعادته إلى الحياة السلمية”.
وأكد الرئيس لوكاشينكو أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره لا يمكن تبريره، ولا ينبغي أن يمر دون أن يلاحظه المجتمع الدولي.
وقال الرئيس لوكاشينكو: “في هذه اللحظة الصعبة، نحزن مع الشعب الشقيق في سورية، ونعبر عن دعمنا وتعاطفنا مع عائلات الضحايا، ونتمنى أيضاً الشفاء العاجل للمصابين”.