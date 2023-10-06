القوى الفلسطينية: سورية التي أفشلت المؤامرات قادرة على مواجهة كل آلات الإرهاب
دمشق- سانا
أدانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بأشد العبارات الاعتداء الإرهابي على حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في حمص.
وأعربت الجبهة في بيان، عن تضامنها ووقوفها الكامل إلى جانب الشعب السوري وجيشه، في الجهود المستمرة لتطهير سورية من بقايا الإرهاب واستمرار الدفاع عن سيادة سورية ووحدة أراضيها.
وقالت الجبهة: “إن المساعي الأمريكية والغربية مستمرة في مد أياديها الإرهابية على الأراضي السورية بعد فشل المؤامرات التي حاكتها مراراً، سعياً منها للنيل من سورية وجيشها وشعبها، مشددة على أن سورية التي أفشلت تلك المؤامرات قادرة على مواجهة كل آلات الإرهاب الموجهة ضدها”.
وتقدّمت الجبهة بخالص تعازيها إلى أسر الشهداء وللشعب السوري والقيادة السورية، وتمنت الشفاء العاجل للجرحى.
وختمت الجبهة بيانها بالتأكيد على ثقتها بأن هذه الأعمال الإرهابية الإجرامية ستزيد سورية وجيشها قوة وإصراراً على اجتثاث هذا الإرهاب من على كامل الأراضي السورية.
بدورها، أدانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الاعتداء الإرهابي، وأعربت في بيان عن ثقتها التامة بأن سورية قادرة دوماً على إحباط كل المخططات التي تستهدف النيل من وحدتها وصلابتها حول مواقفها الداعمة للمقاومة، وأنها ستبقى عصية على الرضوخ لكل الضغوط، وسداً منيعاً في مواجهه كل المؤامرات التي تستهدف وحدة الشعب والأرض.
كما تقدمت الحركة من الشعب السوري، ومن الحكومة والقيادة السورية، بأحر التعازي بشهداء العدوان الغادر والآثم الذي استهدف الكلية الحربية في حمص داعية الرحمة للشهداء، والشفاء العاجل للجرحى.