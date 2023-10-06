تموين حمص تنظم 4489 ضبطاً وتغلق 1105 محلاً

حمص – نبال إبراهيم

بين مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة حمص رامي اليوسف لـ “البعث” أن عناصر حماية المستهلك في المديرية نظموا خلال جوالاتهم على الفعاليات والمحال التجارية في الأسواق بالمحافظة 4489 ضبطاً تموينياً عدلياً بحق المخالفين منذ بداية العام الجاري وحتى تاريخه، لافتاً إلى أن من بين تلك الضبوط 360 ضبطاً عدلياً بمخالفات متعلقة بالأفران والمعتمدين ومادة الدقيق التمويني، و188 ضبطاً تموينياً بمخالفات تتعلق بالمحروقات والاتجار بها.

وأوضح اليوسف أن إجمالي القيمة المالية للضبوط المنظمة خلال نفس الفترة والتي تمت التسوية عليها تجاوزت 441 مليون ليرة سورية، فيما بلغت إجمالي القيمة المالية للغرامات من خلال الضبوط المنظمة بشكل عام والمحالة للقضاء حوالي 6 مليار ليرة سورية، علماً أن عدد الضبوط التي تمت التسوية عليها وصل إلى 3230 ضبطاً.

وأشار اليوسف إلى أن المديرية سحبت ونظمت أكثر من 584 ضبط عينة من الأسواق منذ بداية العام، وتبين بعد التحاليل المخبرية أن 271 من تلك العينات كانت مطابقة للمواصفات و220 عينة مخالفة فيما لا تزال 93 عينة قيد التحليل، كما أغلقت المديرية ما يزيد عن 1105 محالاً وفعالية تجارية نتيجة مخالفات جسيمة تستوجب الإغلاق، لافتاً إلى المديرية تلقت أكثر من 704 شكاوى خلال ذات الفترة، عولج منها 659 شكوى لغايته فيما لا تزال باقي الشكاوى قيد المعالجة.

يشار إلى أنه تم تسيير 4869 دورية تموينية على مختلف الأسواق منذ بداية العام كما صادرت المديرية كميات من الدقيق التمويني والمحروقات وفق الضبوط المنظمة بحق المخالفين خلال هذا العام، حيث بلغت كمية الدقيق التمويني المصادرة والمحجوزة 90 ألف كغ، فيما بلغت كمية المازوت المحجوزة 2007 لترات وكمية البنزين المصادرة حوالي 680 لتر.

والجدير بالذكر أن الضبوط المنظمة تنوعت بحسب نوع المخالفة ما بين 2011 ضبط بمخالفة عدم الإعلان عن الأسعار و1133 ضبط بمخالفة فواتير و42 ضبط بمواد مجهولة المصدر و21 ضبط للامتناع عن البيع و 64 ضبط بمخالفة البيع بسعر زائد، بالإضافة إلى 170 ضبط بمخالفات تتعلق باللحوم الحمراء والبيضاء و171 ضبط يتعلق ببدل الخدمات و61 ضبط بمخالفة عرض وبيع مواد منتهية الصلاحية وغير ذلك.